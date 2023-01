Koolhof door in dubbelspel, broers Tsitsipas geklopt op Australian Open, ook Schuurs en Rojer winnen

In de beslissende set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld en daarin trokken Koolhof en Skupski de winst naar zich toe. De partij duurde 2 uur en 45 minuten. Stefanos Tsitsipas had een dag eerder Tallon Griekspoor uitgeschakeld in de derde ronde van het enkelspel. De 24-jarige Griek is de nummer 4 van de wereld.