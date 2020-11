Koolhof en dubbelpartner lijken niet af te stoppen op ATP Finals

De eerste set verliep zonder servicebreaks, maar in de tweede set was van spanning weinig sprake. Koolhof en Mektic wonnen daarin alle servicegames van hun opponenten en telkens gebeurde dat op deuce, als er een beslissend punt gespeeld wordt in het dubbelspel.



,,Voor mij is het mijn debuut en het verloopt allemaal erg goed. De eerste wedstrijd was heel close en daarin wonnen we twee tiebreaks. Dus vandaag begonnen we met veel vertrouwen aan de eerste tiebreak”, aldus Koolhof.