Koolhof en nieuwe partner hebben weinig moeite met Zuid-Amerikaans koppel

Oranje gaat ook ‘duwen’ bij achtervol­ging: ‘Hebben zitten slapen’

7:49 Oranje gaat bij de WK afstanden in Heerenveen een gewijzigde tactiek op de ploegachtervolging toepassen. Wat bondscoach Jan Coopmans precies heeft bedacht met zijn rijders blijft echter nog even ongewis. ,,Het wordt spannend, ja”, erkent kopvrouw Ireen Wüst. ,,We gaan het anders doen, iets wat we nog niet gewend zijn. En dat meteen op een WK. Maar hoe we het gaan doen, willen we graag nog een beetje geheim houden.”