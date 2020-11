Koolhof krijgt in dubbelspel steeds meer aandacht: ‘Ik merk dat mijn bekendheid is toegenomen’

Wesley Koolhof wil een merkwaardig evenals succesvol tennisseizoen komende week goed afsluiten op de ATP Finals. Op het eindejaarstoernooi in Londen is alleen de absolute wereldtop van de partij en daartoe wordt de dubbelspecialist nu ook gerekend.

Aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic haalde Koolhof de finale op de US Open en de laatste vier op Roland Garros. En dat terwijl de twee pas sinds dit jaar samenspelen.

,,Vorig jaar beleefde ik mijn doorbraakjaar en omdat ik zo rond plek 15 op de wereldranglijst stond, was ik een interessantere partner voor anderen”, aldus Koolhof (31), de mondiale nummer 13. ,,Ik speelde vorig jaar met Robin Haase, maar hij wilde zich richten op het enkelspel en ik wilde spelen met een fulltime-dubbelaar. Vervolgens ben ik gaan rondkijken en gaan praten met Mektic. We hebben een goede klik op de baan en de intentie om nog jaren te spelen.”

Inmiddels staat Koolhof op de rand van de top 10 van het dubbelspel, dat in de schaduw staat van het enkelspel. ,,Single staat vele malen boven ons, maar er wordt door de ATP wel veel aan gedaan om de populariteit van het dubbelspel te laten groeien, bijvoorbeeld door veel beelden te tonen. De wedstrijden van de ATP Finals worden ook live uitgezonden. Dat is beter geregeld dan vroeger”, aldus Koolhof. ,,Ik merk dat mijn bekendheid vorig jaar ook is toegenomen, mede doordat ik een aantal keer met Stefanos Tsitsipas heb gespeeld.”

Volledig scherm Wesley Koolhof en zijn dubbelpartner Nikola Mektic (l). © Pim Ras Fotografe

In het enkelspel reikte Koolhof nooit verder dan de 462ste plek op de wereldranglijst. Toen hij op de kleinere toernooien zeer succesvol was met iemand naast zich en op individuele basis resultaten uitbleven, besloot hij zich toe te gaan leggen op het dubbelspel. ,,Ik stond op een kruispunt en vond dubbelen in de competitie altijd erg leuk. Later ging ik met Matwé Middelkoop spelen en de resultaten werden beter en beter. Toen we op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam in 2017 op een wildcard de finale haalden en wereldtoppers versloegen, begon er wel een lampje te branden.”

Julia Görges

Koolhof wordt in Londen vergezeld door zijn vriendin Julia Görges, de Duitse tennisster die onlangs haar carrière beëindigde. ,,Ze heeft haar rackets nu niet meegenomen, nee. We trainen hier vooral met door de ATP geregelde sparringpartners, want we spelen bewust zo min mogelijk met de andere koppels”, aldus Koolhof, die niet heeft getracht Görges op andere ideeën te brengen. ,,Dit was het beste voor haar. Ze heeft een mooie carrière gehad van vijftien jaar en vond het tijd om gedag te zeggen. Ik heb haar nog wel gevraagd voor een mix-dubbel op de Australian Open, maar dat leek haar niks.”

Volledig scherm Julia Görges, de vriendin van Koolhof, heeft haar carrière beëindigd. © AP