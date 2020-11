Koolhof plaatst zich met Mektic voor dubbelfinale ATP Finals: ‘Dit is heel speciaal’

Wesley Koolhof heeft (samen met zijn partner Nikola Mektic) de dubbelfinale van de ATP Finals bereikt. In de halve eindstrijd werden Marcel Granollers en Horacio Zeballos aan de kant gezet, in twee sets: 6-3 en 6-3.

De op het eindejaarstoernooi debuterende Nederlander en zijn Kroatische collega hadden in de poulefase gewonnen van de duo's Rajeev Ram/Joe Salisbury en Kevin Krawietz/Andreas Mies, voordat ze in het derde duel werden geklopt door Lukasz Kubot/Marcelo Melo. Desondanks plaatsten Koolhof en zijn partner zich voor de halve finale, waarin zaterdagmiddag Granollers en Zeballos de tegenstanders waren.

De eerste set was lang in evenwicht, tot 4-3. Toen braken Koolhof en Mektic hun tegenstanders dankzij een héérlijke lob van de Nederlander, die direct daarna vervolgens soeverein zijn eigen servicegame hield: 6-3. In de tweede set viel de eerste break al bij 1-1, wederom in het voordeel de Nederlands/Kroatische tandem, en die voorsprong gaven ze niet meer uit handen. Koolhof serveerde de wedstrijd bij 5-3 sterk uit.

,,Dit is heel speciaal, we hebben zo ongeveer al onze doelen van dit jaar behaald. Onze eerste Grand Slam-finale spelen, ons plaatsen voor dit toernooi, de groepsfase overleven, en nu dit. Het is een droomweek. Nog één te gaan, dan kunnen we feestvieren", zo zei Koolhof tijdens het interview direct na afloop.

Opmerkelijk debuut

En dus beleven Koolhof en Mektic een opmerkelijk debuut bij de ATP Finals. Sportief gaat het dus crescendo, maar eerder in de week werd verrassend bekend dat dit toernooi het laatste kunstje van de twee samen is. ,,Het enige dat ik er nu, tijdens de ATP Finals, over wil zeggen is dat Mektic mij voor het toernooi heeft medegedeeld dat hij met Mate Pavic gaat spelen. Ondanks dat we al hadden afgesproken om in 2021 te gaan spelen", zo sprak Koolhof deze week teleurgesteld. Hij heeft in de eerder genoemde Kubot overigens al een nieuwe partner gevonden.

De finale wordt dus hoe dan ook het laatste optreden van Koolhof/Mektic als duo. De finale staat voor zondag op het programma, de andere halve eindstrijd gaat nog tussen de duo's Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin en Ram/Salisbury.