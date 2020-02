Koolhof verliest openingspartij in Rotterdam

Knieblessu­re kost Savelkouls vermoede­lijk de Spelen

9:19 Tessie Savelkouls moet zo goed als zeker een streep zetten door deelname aan de Olympische Spelen. De 27-jarige judoka liep gisteren bij de Grand Slam in Parijs een zware blessure op tijdens haar eerste partij in de klasse boven de 78 kilogram. Bij een aanval van haar Franse opponente Romane Dicko schoot de rechterknie van Savelkouls uit de kom. De Nederlandse moest per ambulance naar het ziekenhuis voor een operatie.