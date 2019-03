Koolhof vraagt tennislegendes Bryan te stoppen

Wéér nederlaag Frank de Boer krijgt Atlanta maar niet aan de praat

10:23 Het is Frank de Boer nog niet gelukt Atlanta United FC in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS naar een overwinning te leiden. Het team verloor gisteren alweer. Nu was subtopper Columbus Crew SC met 2-0 te sterk. Atlanta, de kampioen van vorig jaar, staat na vier duels onderaan in de ranglijst.