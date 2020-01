Krajicek beloont ‘loyale’ Haase met wildcard voor Rotterdam

PSV ziet nog geen reden om terugreis uit Qatar aan te passen

12:37 PSV ziet vooralsnog geen reden om de terugreis uit Qatar te wijzigen. De Eindhovenaren vliegen na het trainingskamp in Doha zondag weer naar huis met Qatar Airways, dat in tegenstelling tot de veel andere grote luchtvaartmaatschappijen nog altijd over Iran en Irak vliegt.