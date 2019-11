Krajicek slaagt er opnieuw in Tsitsipas te strikken voor Ahoy

,,Het is een mooie periode in het tennis. Een nieuwe generatie klopt steeds nadrukkelijker op de deur. Tsitsipas is misschien wel de meest charismatische speler", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Griek doet deze week mee aan de ATP Finals in Londen, waar hij is doorgedrongen tot de halve finales.



Tsitsipas is, na Daniil Medvedev, Gaël Monfils, David Goffin, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka en Jannik Sinner, de zevende tennisser die is vastgelegd voor de 47e editie van het tennistoernooi in Rotterdam, dat van 8 tot en met 16 februari wordt gehouden.