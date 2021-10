Krajicek trots op eerste proftitel voor zoon Alec: ‘Klein toernooi, grote emotionele waarde’

Verhitte clash tussen FC Twente en Willem II levert geen winnaar op

17 oktober Een verhitte clash tussen FC Twente en Willem II in Enschede heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1. Beide ploegen eindigden de wedstrijd in de eredivisie met tien man na rode kaarten voor Ramiz Zerrouki (Twente) en Derrick Köhn (Willem II). Het was de wedstrijd met de minste schoten (13) dit seizoen in de eredivisie.