Kroatië ten koste van Italië naar halve finales Daviscup

Het tennisteam van Kroatië heeft Italië in de kwartfinales van de Daviscup uitgeschakeld. Het duel in Turijn eindigde in 2-1. Nikola Mektic en Mate Pavic zorgden in het dubbelspel voor de beslissende zege. Kroatië speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Kazachstan. Dat duel is woensdag in Madrid.