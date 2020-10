KTM-sportdirecteur: ‘Snelle rentree Jeffrey Herlings heeft nul komma nul waarde’

Het ziet ernaar uit dat het WK motorcross dit jaar over en uit is voor Jeffrey Herlings. De 26-jarige crosser uit Oploo herstelt voorspoedig van een nekblessure, opgelopen bij een val vooraf aan de GP van Faenza. Maar volgens KTM-sportdirecteur Joël Smets doet de viervoudig wereldkampioen er goed aan om een punt achter het WK-seizoen te zetten.

Bijna een maand na zijn val in Italië heeft Herlings de training nog niet hervat. Het WK loopt nog tot 8 november, maar de Brabander is inmiddels te ver achterop geraakt om nog kans te maken op een nieuwe wereldtitel in de MXGP. ,,Om nu nog wedstrijden te rijden, lijkt mij niet verstandig. En ik denk dat Jeffrey zich daar ook min of meer bij heeft neergelegd”, stelt Smets, in afwachting van de uitslag van een onderzoek afgelopen maandag in het ziekenhuis in Herentals.

Nekbrace

,,Sinds de crash heeft Jeffrey helemaal niets meer gedaan. Tot voor een paar dagen liep hij constant met een nekbrace. Mijns inziens is de waarde nul komma nul om nu te proberen zo snel mogelijk te revalideren. De kansen op de wereldtitel zijn verkeken. De genezing verloopt voorspoedig, maar we zijn niet gehaast”, aldus Smets die verwacht dat KTM later deze week met het bericht komt dat dit seizoen niet meer in actie komt in de resterende zeven grands-prix.

,,De rijders die nog meestrijden om de titel hebben nu iets meer prioriteit dan Jeffrey”, doelt Smets met name op Tony Cairoli, tweede in de WK-stand op elf punten van titelverdediger Tim Gajser. ,,Dat betekent niet dat we Jeffrey links laten liggen, absoluut niet.”

