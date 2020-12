Kuivenhoven beleeft pijnlijk WK-debuut met slechts één gewonnen leg

Roger Schmidt vindt dat PSV fraaie goals maakte, maar voorin te weinig grip kreeg op RKC

0:22 Met een 4-1 uitzege op RKC op het scorebord kon trainer Roger Schmidt van PSV zaterdagavond moeilijk ontevreden zijn. Hij was blij met de punten en complimenteerde zijn ploeg vanwege de goals, maar had ook kritische opmerkingen. ,,We kregen voorin weinig grip en moesten veel situaties diep verdedigen. Daarom hebben we het na rust omgezet.”