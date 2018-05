Kvitova bereikt finale van WTA-toernooi in Praag

Profiel: Rohan Dennis, 'halve vegetariër' en virtueel nummer één

15:13 Thomas Dekker, nieuwbakken Giro-analist voor AD Sportwereld, weet zeker dat Tom Dumoulin na vandaag al in het roze rijdt. Maar vraag het Jos van Emden en hij noemt Rohan Dennis als grootste favoriet voor de tijdrit van 9,7 kilometer die nu bezig is. Dennis is momenteel de man die aan de leiding gaat, met 12.04 zette hij de snelste tijd tot nu toe neer. Een profiel van de Australiër.