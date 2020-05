Kvitova de beste op 'coronaproof' toernooi in Praag

Bij afwezigheid van Karolina Pliskova, de nummer 3 van de wereld, was Kvitova het min of meer aan haar stand verplicht om het Tsjechisch kampioenschap te winnen. De mondiale nummer 12 versloeg in de finale Karolina Muchova, die op de 26e plek staat, in twee sets: 6-3 6-3. "Ik heb dit gevoel gemist", schreef Kvitova op Twitter bij een foto waarop te zien is hoe ze de beker kust. "Ik ging iedere dag beter spelen."

De tribunes in Praag bleven leeg voor publiek. De ballenkinderen droegen uit voorzorg handschoenen en mondkapjes. In plaats van elkaar na een partij aan het net te omhelzen of handen te schudden, tikten de spelers met hun rackets tegen elkaar.