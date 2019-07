Kvitova eindelijk weer eens in vierde ronde

Vos wint tweede etappe Giro Rosa na sprint met Van Vleuten en Brand

15:10 Marianne Vos heeft de tweede etappe gewonnen in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. De renner van CCC-Liv was na een heuvelachtige rit van 78,3 kilometer de snelste in de sprint in Viù.