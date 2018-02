Kvitova laat haar klasse zien op Qatar Open

Droomweek Recordbreker Federer pakt zijn derde zege in Ahoy

19:32 Als eerste speler ooit is Roger Federer (36) er in geslaagd het ABN AMRO World Tennis Tournament voor een derde keer op zijn naam te schrijven. De Zwitser, morgen weer de nummer één van de wereld, had weinig moeite met Grigor Dimitrov: 6-2, 6-2. Eerder won Federer het toernooi al in 2005 en 2012.