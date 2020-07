Kwartfinale World Matchplay eindstation Van der Voort: ‘Ik kreeg een paar errors in mijn hoofd’

Hij gooide in de 22ste leg een pijl onderhands weg, waarna een akkefietje ontstond met caller Kirk Bevins die stelde dat de darter op de oche stond wat niet mag (zie hierboven). Van der Voort zei dat Bevins dat niet kon zien, omdat hij met zijn rug naar de darters stond. ,,Dat bleef maar in mijn hoofd zitten. Er kwamen een paar errors in. Als hij had gezegd dat ik niet onderhands mocht gooien, dan was het meteen klaar geweest”, zei Van der Voort tegenover RTL. ,,Het voelt alsof mij onrecht is aangedaan en dan wil ik zijn hoofd eraf trekken. Maar dat mag natuurlijk ook niet.”



Bij 15-14 kwam Durrant voor het eerst aan de leiding. Van der Voort zat in het nauw, maar beet zich vast en knokte zich naar een verlenging: 15-15. De Engelsman was in het voordeel, hij zat in het hoofd van ‘The Dutch Destroyer’, die daarna telkens de achterstand moest goed maken. Maar bij 17-16 was Van der Voort daar niet toe in staat. Durrant gooide 75 uit: 18-16. De Nederlander droop woedend af, al wijzend en roepend naar Bevins. ,,Wat ik heb gezegd blijft tussen ons", zei Van der Voort. ,,Dit is mijn eigen schuld. Ik heb kansen genoeg gehad en dik voorgestaan. Het was gewoon niet goed.”



In de halve eindstrijd staat Durrant tegenover Dimitri Van den Bergh die eerder won van Adrian Lewis met 12-16. Garry Anderson tegen Michael Smith is de andere halve finale.