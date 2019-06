Kwartfinales Roland Garros vandaag geschrapt vanwege regen

Wereldkam­pi­oen Herlings maakt rentree in WK motorcross na blessure­leed

10:18 Jeffrey Herlings doet komend weekeinde mee aan de Grand Prix van Rusland in de MXGP. Na races in Rhenen en Oostenrijk acht de 24-jarige regerend wereldkampioen zich klaar voor een rentree in de hoogste motorcrossklasse. Herlings kampte met een voetbreuk, die hij opliep bij een training in januari.