Kyrgios gediskwalificeerd in Rome na woede-uitbarsting

Video Topfitte Nieky Holzken gaat in Singapore voor zijn achtste wereldti­tel: ‘Die riem gaat mee naar Helmond’

13:02 Nieky Holzken is blij dat zijn Spartaanse trainingsregime erop zit en dat hij vrijdag eindelijk aan kan treden voor zijn wereldtitelgevecht tegen Regian Eersel. De Helmonder kan in Singapore zijn achtste wereldtitel pakken én zijn eerste kampioenschapriem van ONE Championship. ,,Ik voel me goed, voor mijn gevoel begint het hier pas. Er staat nog veel te wachten”, benadrukt The Natural.