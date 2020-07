Kyrgios haalt weer uit naar collega: ‘Coric is zo dom als een donut’

PSV haalt met Ismael Saibari (19) een extra speler voor het beloften­team

11:01 PSV heeft de 19-jarige Ismael Saibari tot medio 2023 gecontracteerd, een speler die het middenveld van het beloftenteam versterkt. De Marokkaanse aanvaller is afkomstig van KRC Genk en had daar nog een contract voor een jaar. Hij kwam afgelopen seizoen uit in de UEFA Youth League, maar wist zijn debuut in de hoofdmacht niet te maken.