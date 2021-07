Kyrgios nog onzeker over deelname Spelen: ‘Heb dingen gehoord die erg taai zijn’

Samenvatting Cavendish wint weer in Châteauroux, geel blijft voor Van der Poel

1 juli Mark Cavendish heeft opnieuw toegeslagen in zijn favoriete finishplaats in de Tour de France. De volledig opgeleefde Brit won de sprint in Châteauroux, waar hij in 2008 zijn eerste Touretappe ooit won en ook in 2011 de snelste was. Mathieu van der Poel blijft in het geel.