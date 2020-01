Kyrgios serveert 2500 euro bijeen voor slachtoffers bosbranden

Zesdaagse van Rotterdam Liever de baan dan de weg voor Niki Terpstra

12:57 Via de baan op weg naar de kasseien, het is voor Niki Terpstra (34) een vertrouwde weg. Bij de gisteren begonnen Zesdaagse van Rotterdam wordt Terpstra op de koppelkoers herenigd met Iljo Keisse, waarmee hij jarenlang een succesvol duo vormde. Na de eerste avond gaat het duo direct weer aan de leiding in Ahoy. ,,In de winter probeer ik zo min mogelijk op de weg te rijden.”