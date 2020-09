Kyrgios start Twitter-poll: ‘Voor hoeveel jaar zou ik geschorst zijn als ik Djokovic was?’

Foden en Greenwood na vrouwenbe­zoek in hotel uit Engelse selectie gezet

14:37 Phil Foden en Mason Greenwood zijn volgens diverse media uit de Engelse selectie gezet wegens het overtreden van de coronaregels. Ze mogen niet mee naar Denemarken voor de tweede groepswedstrijd in de Nations League. De twee zouden afgelopen week gedurende hun verblijf in IJsland vrouwen hebben meegenomen naar hun hotelkamer. Dat is volgens de protocollen strikt verboden.