Kyrgios stunt tegen titelverdediger Medvedev en bereikt kwartfinale US Open

Nick Kyrgios heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd. De Australiër versloeg zondag de nummer één van de wereld Daniil Medvedev met 7-6 (11) 3-6 6-3 6-2 en bereikte daarmee de kwartfinales van de US Open.

Kyrgios haalde nooit eerder in zijn carrière de kwartfinale van de US Open. De Australiër, in juli nog finalist op Wimbledon, is bezig aan een sterk seizoen. Voorafgaand aan de US Open had hij al drie van zijn vier ontmoetingen met Medvedev gewonnen. Ook in augustus, op het toernooi van Montreal, was hij al beter dan de Rus.

Na een spannende eerste set, die Kyrgios pas in een tiebreak wist te winnen, knokte Medvedev zich in de tweede set terug in de wedstrijd. Maar de Russische nummer 1 van de wereld was in de derde en vierde set kansloos tegen Kyrgios, die erg sterk speelde.

De Australiër treft in de kwartfinale Karen Chatsjanov. Ook hij stond nog nooit eerder in de kwartfinale van de US Open. De Rus rekende eerder op de dag in een 3 uur en 21 minuten durende vijfsetter af met Pablo Carreño Busta uit Spanje: 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3.

Door het verlies van Medvedev zal er aan het eind van de US Open een nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst zijn. Wie dat zal worden, hangt af van het vervolg van het toernooi.

Volledig scherm Daniil Medvedev © AFP