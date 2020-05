Lacazette moet op het matje komen na nieuw gebruik lachgas

Het is niet de eerste keer dat Lacazette wordt betrapt op het gebruik van lachgas. Dat overkwam hem voor het begin van het seizoen 2018-2019 al toen beelden uitlekten van een feestje waar ook zijn ploeggenoten Pierre-Emerick Aubameyang en Mesut Özil onder invloed van lachgas leken. Ditmaal was er sprake van een filmpje dat de Franse voetballer aan zijn vrienden stuurde met de opmerking dat hij aan het ‘relaxen’ was. Te zien was dat hij een ballon naar de mond bracht. ,,Het is een privézaak”, reageerde Arsenal vandaag. ,,We nemen het serieus, maar handelen dit intern af.”