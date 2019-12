Lakeside-kampioen Durrant in spannende partij voorbij nummer 6 Gurney

Ook de sets na de tweede onderbreking gingen niet naar de speler die hem begonnen was. Eerst was het Duzza die mede dankzij een 128-finish op 2-1 kwam, waarna Gurney wederom gelijkmaakte – al ging dat niet zonder slag of stoot.



Weer kon Superchin het momentum niet behouden in de daaropvolgende set. Durrant nam zijn tegenstander direct zijn leg af, om die break in de volgende leg direct te verzilveren vanaf 108. Gurney kwam terug en dwong een beslissende leg af, die dan toch een prooi was voor Durrant. Bij zijn eerste wedstrijdpijl, in de vijfde leg van de zesde set, was het raak en zo kwam er een einde aan het WK van outsider Gurney.



Durrant mag morgenavond alweer aantreden in Alexandra Palace. Dan neemt hij het op tegen Chris Dobey of WK-sensatie Fallon Sherrock.