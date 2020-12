Langste ononderbroken reeksen in sport: van Chavanel tot Casillas

Roger Federer is er de komende Australian Open wegens een blessure niet bij. Daarmee komt een einde aan een indrukwekkende reeks van maar liefst 21 deelnames op rij . De Zwitser is daarmee recordhouder in Melbourne. Hoe zit dat in andere sporten?

Golf: Gary Player

Gary Player is een levende legende in de golfwereld. De bijnaam van de Zuid-Afrikaan is Mr. Fitness, wat genoeg zegt over de routinier. Tussen 1956 en 2002 deed Player 46 keer achter elkaar mee met The Open Championship, een van de vier grote toernooien in het golf. Player won het The British Open drie keer. In totaal won de 85-jarige negen grote eindtoernooien in zijn carrière.

Gary Player (85) speelde dit jaar nog mee met het Vader/Zoon toernooi van de PNC, samen met zijn kleinzoon James Throssel. Team 'Player' eindigde als zestiende van de twintig.

Darts: Steve Beaton

De 56-jarige Steve Beaton verbrak deze maand het record van meeste deelnames achter elkaar op het WK Darts. De Engelsman was voor de dertigste keer actief en kreeg zo het record, dat hij eerst nog met Phil Taylor deelde, in handen.



Het was niet het beste WK die The Bronzed Adonis meemaakte, in de eerste ronde was de Braziliaan Diogo Portela met 3-0 te sterk. Beaton won het WK toernooi eenmaal in 1993 (BDO). Zijn beste prestatie bij het WK van de PDC (sinds 1994) is het bereiken van de laatste zestien in 2002, 2004 en 2020 (vorig jaar).

Steve Beaton haalde dit jaar op het WK niet zijn normale niveau en lag er al in de eerste ronde uit.

Tennis: Roger Federer

Vandaag maakte de zaakwaarnemer van Roger Federer bekend dat hij nog steeds niet is hersteld van zijn operaties aan zijn rechterknie. Hierdoor eindigt zijn reeks van 21 deelnames aan de Australian Open, de langste streak op een toernooi in het tennis ooit.



Komend toernooi ontbreekt de Zwitser (39) in Melbourne voor de allereerste keer sinds 1999, toen hij in de kwalificaties werd uitgeschakeld. Federer verloor maar 15 keer in 117 wedstrijden in Australië, hij won het toernooi zes keer. Alleen op Wimbledon boekte de rechtshandige meer succes; het toernooi in Londen won hij acht keer.

Roger Federer won zes keer 'zijn' Australian Open.

Voetbal: Iker Casillas

Doelman Iker Casillas is de voetballer die het langst achter elkaar actief is geweest in de Champions League, liefst 20 opeenvolgende seizoenen. Casillas keepte in totaal 177 wedstrijden, het record tot nu toe. San Iker speelde elk seizoen in zijn loopbaan het belangrijkste clubtoernooi in het voetbal.



Tussen 1999 en 2015 verdedigde hij het doel voor Real Madrid. Daarna vertrok hij naar het Portugese FC Porto, waarin hij zijn laatste vier jaar ook actief was in het toernooi dat bekend staat om de cup met de grote oren. De Spanjaard won het toernooi drie keer met De Koninklijke (1999/00, 2001/02, 2013/14).

Iker Casillas boekte ook succes in de Champions League; hij won het toernooi drie keer.

Wielrennen: Sylvain Chavanel

De Fransman Sylvain Chavanel is de wielrenner die het langt achter elkaar (en het vaakst) actief is geweest bij de Tour de France. La Machine, zoals Chavanel werd genoemd, beëindigde in 2018 zijn carrière na achttien opeenvolgende deelnames aan de Ronde van Frankrijk. In 2009 eindigde hij als 18de, zijn beste resultaat in de meest befaamde wielerronde.

Sylvain Chavanel deed in 2018 voor de laatste keer mee aan de ronde van Frankrijk.