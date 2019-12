Lars Boom: ‘Stoppen is prima, alleen jammer dat ik Parijs-Roubaix niet meer rijd’

IJshoc­keyin­ter­land Oranje gestaakt vanwege wak in ijs

7:02 Het beslissende duel tijdens het eerste olympisch kwalificatietoernooi tussen Nederland en Spanje is zondagavond na de eerste periode afgelast. Het slechte ijs in Barcelona was de spelbreker, want na de eerste periode bleek de ijsbaan onbespeelbaar, onder mer vanwege een wak. De stand was 0-0.