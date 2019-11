Lars Unnerstall, de beul met handen als kolenschoppen: ‘Hij is ook een persoonlijkheid’

Trainer Ger Demin gooit de handdoek in de ring bij UNA

12 november Ger Demin is niet langer hoofdtrainer bij UNA. Hij maakte dinsdagavond aan het bestuur en de spelersgroep bekend per direct te stoppen bij de derdedivisionist uit Zeelst. Als reden gaf Demin op dat er geen chemie is binnen de technische staf, wat zijn weerslag had op de sportieve resultaten.