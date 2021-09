Laver Cup wéér naar Team Europa: Roeblev en Zverev maken karwei af voor team van Björn Borg

OvermachtDe tennissers van Team Europa hebben met overmacht de Laver Cup geprolongeerd. De formatie van captain Björn Borg kwam tegen de tennissers uit de rest van de wereld op de derde dag in Boston snel op een onoverbrugbare voorsprong (14-1). Het duo Andrey Roeblev/Alex Zverev versloeg Reilly Opelka/Denis Shapovalov in de eerste partij van de slotdag via een supertiebreak: 6-2 6-7 (4) 10-3.

Team Europa leidde na de tweede dag al met 11-1. Daardoor had de ploeg van Borg zondag tegen het team van captain John McEnroe nog maar één overwinning nodig voor de eindzege. Het koppel Roeblev/Zverev zorgde in het dubbelspel meteen voor de winst, waardoor de jaarlijkse strijd was beslist.

Op de derde dag van de Laver Cup is elke overwinning drie punten waard. De eerste ploeg die op minimaal 13 punten komt, is de winnaar. De drie resterende duels in het enkelspel hoefden in Boston niet meer gespeeld te worden.

Het was de vierde editie van de Laver Cup. De voorgaande drie edities in 2017 (Praag), 2018 (Chicago) en 2019 (Genève) werden eveneens door het Europese team gewonnen. Vanwege de coronapandemie werd het duel in 2020 uitgesteld. Volgend jaar wordt de Laver Cup in Londen gehouden.

Naast Roeblev en Zverev kwamen namens Europa ook Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini en Casper Ruud in actie.

Volledig scherm Nick Kygrios en John McEnroe balen. © EPA