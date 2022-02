Lege tribunes jagen Nederlandse tennissers Ahoy uit: ‘Dat hele thuisvoordeel is weg’

‘Koningin van Calgary’ Yvonne van Gennip weet de bijnaam voor Irene Schouten al: ‘Queen of Beijing’

Zelf was ze in 1988 met drie gouden olympische medailles de ‘Koningin van Calgary’. Over een bijnaam voor Irene Schouten, die hard op weg is die prestatie minimaal te evenaren, hoeft Yvonne van Gennip niet lang na te denken. ,,Dat wordt The Queen of Beijing, dat rijmt wel lekker”, zegt de oud-schaatsster vandaag na de training van de langebaanrijders in de National Speed Skating Oval.

