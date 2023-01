Leiding Dakar Rally grijpt in wegens noodweer: rijders blijven steken in de modder

Dakar-journaal Etappe 3Vanwege noodweer in Saoedi-Arabië heeft de organisatie van de Dakar Rally de derde etappe van de Dakar Rally afgebroken. De karavaan werd geteisterd door hevige regenval. Op plekken stuitten rijders zelfs op een woeste modderstroom in de woestijn.

Op internet zijn beelden te zien van voertuigen die blijven steken in een modderstroom en deelnemers die bijna meegesleurd worden. Ook truckrijder Janus van Kasteren (startnummer 2) uit Veldhoven werd opgehouden door de overvloedige regenval.

Veiligheid

Alleen een klein deel va n de motorrijders, die traditioneel de wedstrijd openen, heeft de volledige klassementsproef af kunnen leggen.Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het klassement. Waarschijnlijk gelden de tijden bij het tussenpunt na 377 kilometer, waar alle auto's en trucks worden tegengehouden. Volgens de wedstrijdleiding is de veiligheid van de deelnemers en de (reddings)helikopters niet meer te garanderen door de verslechterende weersomstandigheden. De rijders vervolgen via de openbare weg naar het bivak van Ha’il.

Erik van Loon deed voor de tweede dag op rij goede zaken. Hij werd uiteindelijk als vierde geklasseerd in de daguitslag. In het autoklassement drong de Eerselse ondernemer de top tien binnen. Hij staat voorlopig zesde. De Fransman Guerlain Chicherit stuurde zijn BRX Hunter in de regen naar dagwinst. Klassementsleider Carlos Sainz kreeg onderweg af te rekenen met autopech en moest toezien hoe titelhouder Nasser Al-Attiyah een machtsgreep pleegde.

Toen de jury de wedstrijd afbrak, had de Amerikaanse motorrijder Ricky Brabec al de strijd moeten staken. De winnaar van de rally in 2020 gaf op na een val. Hij werd met nekklachten overgebracht naar een ziekenhuis. Brabec was al de derde uitvaller van naam na de Britse titelverdediger Sam Sunderland en de Zuid-Afrikaan Bradley Cox.

Sanders winnaar

De al gefinishte rijders houden hun eindtijd. Het lijkt erop dat voor de andere deelnemers een 'virtuele’ eindtijd berekend wordt op basis van hun al gereden tijden en kilometers. Bij de motoren is Daniel Sanders uitgeroepen tot dagwinnaar. De Australiër had aan de finish van de etappe tussen Al-Ula en Ha’il de snelste tijd en was ook bij alle tussenpunten de nummer één. Sanders neemt ook de leiding in het klassement. Op de eerste dag was de GasGas-rijder zijn ritwinst nog na een tijdstraf kwijt geraakt aan Brabec.

Uitslagen Dakar Rally afgebroken derde etappe Al Ula - Ha’il (onder voorbehoud):

Motoren

1. Sanders (Aus/GasGas)in 4.25.15 uur

2. Howes (VSt/Husqvarna) op 6.19

3. Klein (VSt/KTM) 6.59

4. K. Benavides (Arg/KTM) 7.23 (incl. 2 min. straftijd)

5. Barreda (Spa/Honda) 11.29

Klassement:

1. Sanders in 14.05.38 uur

2. Klein op 4.04

3. Benavides 6.53

4. Howes 8.35

5. Barreda 10.37

Auto’s

1. Chicerit (Fra/Prodrive) in 3.22.59

2. Terranova (Arg/Toyota) 5.04

3. Al Rajhi (SAr/Toyota) 8.30

4. E. van Loon (Eersel/Toyota) 20.49

5. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 20.58

Klassement:

1. Al-Attiyah 12.50.35

2. Al Rajhi 13.19

3. Vitse (Fra/MD) 24.53

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 32.08

5. Prokop (Tsj/Ford) 35.09

6. E. van Loon 44.31