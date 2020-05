Lendl: ‘De speler met de meeste grand slams is beste tennisser ooit’

Federer heeft momenteel, op 38-jarige leeftijd, twintig titels achter zijn naam staan en wordt op de voet gevolgd door Nadal met negentien titels. Djokovic heeft zeventien titels en is met zijn 32 jaar een jaar jonger dan Nadal.



,,Het enige dat je op dit moment kan zeggen, is dat Roger momenteel de race leidt, maar de race is nog niet afgelopen. Als ze allemaal gestopt zijn dan pas kan je een oordeel vellen”, zegt Lendl in een interview met de Australische tv-zender Channel Nine. ,,Momenteel is Roger de beste tennisser in het Open-tijdperk, Rod Laver was het eerder, maar daarmee is het boek nog niet gesloten. Djokovic en Nadal zijn jonger en kunnen langer doorgaan. Dit wordt een fantastische race.”



De Tsjech weet dat Federer een van de meest geliefde tennissers aller tijden is, maar dat moet geen bepalende factor zijn. ,,De beste ooit wordt niet bepaald door een populariteitswedstrijd.”