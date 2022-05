Leopold van Asten wacht al 18 jaar op olympische herkansing

,,Het is voor mij anders dan andere wedstrijden. Organisatorisch moet er veel gebeuren. Op het moment dat ik moet rijden, kan ik me daar goed genoeg voor afsluiten”, zegt Van Asten (45) net nadat hij met VDL Groep Nino Du Roton de barrage van de Henders & Hazel Prix is misgelopen. Het eerste onderdeel van de driesprong werd de combinatie uit Duizel noodlottig. ,,Helaas, dat ene balkje. Ik draaide binnendoor de driesprong in vanwege de toegestane tijd. In de afzet verslikte hij zich op de eerste sprong. Dat is ook onervarenheid. Hij sprong hier pas voor de tweede keer een 1.50 meter-parcours.”

Quote Voor mijn gevoel is dit echt een paard voor de toekomst Leopold van Asten (45)

Als dertiende pikt hij nog net de laatste geldprijs mee, 150 euro. De hoofdprijs van 6375 euro is een prooi voor de Italiaan Giampiero Garofalo na een spannende barrage met vijf deelnemers. De enige Nederlander in dat gezelschap, Jens van Grunsven uit Erp, eindigt achter de Amerikaan Michael Hughes als derde.

Feestje

CSI Eindhoven is na twee verloren coronajaren terug aan de Karpendonkse Plas. De vijftigste editie op deze locatie is ook een beetje het feestje van bestuurslid Leopold van Asten, van zijn sponsor Wim van der Leegte, tevens de eigenaar van de paarden die Van Asten berijdt en de hoofdsponsor van het evenement. Op je eigen feestje moet je een ander wat gunnen. ,,Ik reed wel mee voor een plaats in de barrage, maar al met al ben ik toch tevreden”, stelt Van Asten. ,,Voor een 9-jarige is dit niveau pittig, maar hij doet het al heel gemakkelijk. Voor mijn gevoel is dit echt een paard voor de toekomst.”

Volledig scherm Jens van Grunsven houdt de Nederlandse eer hoog in barrage van de Henders & Hazel Prix. © Kees Martens/DCI Media

Deze thuiswedstrijd zal Elegant Hero het voor hem moeten doen. Eerder op Hemelvaartsdag draaide de combinatie warm in de Next Level Prix (tot 1.40 meter, direct op tijd) met een foutloos rondje. Het grote werk volgt zondag, in de VDL Groep Grand Prix. Niet de complete Nederlandse springtop is neergestreken in Eindhoven. Vijf leden van TeamNL moeten een proeve van bekwaamheid afleggen in Rome voor Jos Lansink, die in de Italiaanse hoofdstad zijn debuut maakt als bondscoach van Oranje. En Harrie Smolders heeft de voorkeur gegeven aan een vijfsterrenwedstrijd in Hamburg.

Niet fit uit NK

Van Asten stond ook op de voorlopige lijst voor Rome. ,,Maar dat viel samen met Eindhoven, dus dat ging hem niet worden.” Plan B was Sankt Gallen, volgende week, maar doordat Elegant Hero niet fit uit het NK kwam, zag Van Asten zich gedwongen het programma aan te passen. ,,Ik heb even rustig aangedaan met Hero. Vorige week heeft hij Peelbergen gereden, daar was hij tweede in de Grote Prijs. Nu hier in Eindhoven. Van hieruit gaan we een vervolgplanning maken. Voor Sankt Gallen zit hij niet genoeg in het ritme.”

Quote Het moet allemaal perfect zijn, omdat we een land zijn met een zeer ruime top Leopold van Asten

Van Asten was olympisch deelnemer in Athene 2004, waar hij met het landenteam als vierde eindigde. ,,Ja, dat is lang geleden.” Achttien jaar later wacht hij nog op een olympische herkansing. Wel werd hij drie keer Nederlands kampioen, met verschillende paarden. ,,Het was elke keer wel wat. Je hebt te maken met een levend wezen. Met Zidane het ik heel goed meegedaan, maar op momenten dat het erop aan kwam was het soms net niet. Het zijn dubbeltjes op z’n kant. Het moet allemaal perfect zijn, omdat we een land zijn met een zeer ruime top. Je moet van goeden huize komen, wil je in Nederland bij die vier zitten. Dan mag er onderweg niet te veel verkeerd gaan.”