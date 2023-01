Lijdensweg Rafael Nadal: titelhouder ‘mentaal gebroken’ na aftocht op Australian Open

Na 2 uur en 32 minuten zat de lijdensweg erop voor de tweevoudig kampioen. Nadal won het toernooi in Melbourne in 2009 en 2022. Alleen in 2006 werd hij eerder uitgeschakeld op de Australian Open. Zeventien jaar geleden verloor hij in de openingsronde van zijn landgenoot Fernando Verdasco. Nadal, die vorig jaar in een zinderende finale de Rus Daniil Medvedev in vijf sets versloeg, strompelde naar binnen bij het verlaten van de tennisbaan. De grote vraag is dus wat er precies mis is met Nadal én wat voor gevolgen dat zal hebben voor het restant van dit tennisseizoen.

,,Hij is een ongelooflijke kampioen en hij zal nooit opgeven, ongeacht de situatie. Het afmaken was nog altijd moeilijk”, zei McDonald, de nummer 65 van de wereld, na afloop. ,,Ik probeerde zo goed als mogelijk gefocust te blijven op wat ik aan het doen was, maar hij haalde me daar min of meer uit met wat hij aan het doen was. Gelukkig is het me gelukt door te gaan. De laatste keer dat ik tegen hem speelde was op Roland Garros en toen gaf hij me een pak slaag. Ik wist dat ik op hardcourt meer kans zou hebben.”