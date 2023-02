Lindsay's coach is klaar voor zijn eerste WK: ‘Zeven dagen per week werk ik keihard van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat’

Wie Thomas Kennes te pakken wil krijgen, kan beter de wekker zetten. Voor dag en dauw staat hij immers al op de ijsbaan. Of het nu de jongste jeugd is of een olympiër als Lindsay van Zundert, de voormalige meervoudig nationale kampioen kunstrijden, stort zich met hart en ziel op het coachen en trainen van allerhande talenten. ,,Voor mij blijft het topsport”, zegt de 26-jarige Oisterwijker als hij in het sportcafé van de Bredase kunstijsbaan tussen twee trainingssessies door geniet van een warme kop thee.

Kennes is samen met de Vlaamse Carine Herrygers de coach en trainer die Van Zundert op dit moment klaarstoomt voor het komende WK, dat van 20 tot en met 26 maart wordt gehouden in het Japanse Saitama. In aanloop daar naartoe komt hij dit weekeinde met Team Lindsay in actie op de Challenge Cup in Tilburg. Die wedstrijd telt ook als het NK. ,,Ze is de enige deelnemer bij de senioren. Dat wordt dus spannend.”

Gescout door PSV

Dat kunstrijden een kleine sport is, weet Kennes al zo’n jaartje of twintig. Thuis in Oisterwijk zat hij als menneke aanvankelijk ‘op’ voetbal. ,,Ik ben nog gescout door PSV”, grijnst hij. Maar liever ging kleine Thomas ijshockeyen. De pech was dat zijn oudere zusje ‘op tv die rokjes met al die glitters’ zo leuk vond. ,,Die wilde dus gaan schaatsen.” Het resultaat. ,,Dat ik eerst ook mee op kunstrijden moest. Anders konden ze op en neer blijven rijden naar de ijsbaan.”

Kennis bleek talent te hebben. Van 2010 tot en met 2020 veroverde hij negen nationale titels, waarvan vijf bij de senioren. Internationaal bleef dé doorbraak ondanks al het harde werken echter uit. Hij stond vijf keer op het EK, maar kwam nooit verder dan de korte kür.

De coronaperiode hielp Kennes een handje bij het besef dat het tijd was voor een sportieve carrièreswitch. ,,Ik ben tevreden met wat ik bereikt heb als rijder. Het was het maximale. Je moet ook weten waar de limiet ligt.” Hij wist ook wat hij daarna wilde: coachen en trainen. ,,Dat wist ik eigenlijk al vanaf mijn tiende”, zegt hij met een glimlach.

Twaalf olympiërs

Nog geen drie jaar later staat hij met Van Zundert op het WK en is hij één van de coaches op de Peak Ice Camps van de Franse choreograaf Benoit Richaud. ,,Werken met twaalf olympiërs is best eervol”, moet de bescheiden Kennes toegeven.

Verder wil hij vooral niet hoog van de toren blazen. ,,Wat ik doe, doe ik nog steeds met de instelling van een topsporter. Zeven dagen per week werk ik keihard van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Het enige verschil is dat het nu niet meer om mij draait. Mijn rijders moeten in het middelpunt van de belangstelling staan. Als ze succes hebben hoeft dat niet op mij af te stralen.”

Volledig scherm Lindsay van Zundert komt dit weekeinde in actie op de Challenge Cup in Tilburg. 'Ze is in vorm. Ze is sterk. Ze is goed bezig'. © AP

Met Van Zundert heeft de Brabander een topper in handen. ,,Ze is in vorm. Ze is sterk. Ze is goed bezig”, zo zegt hij zaterdag en zondag met vertrouwen langs de kant te staan op de Challenge Cup. ,,We werken naar het WK toe. Dit is het moment dat op het einde van het seizoen alles samen gaat vallen.”

Het wordt Lindsay’s derde WK. En zijn eerste. ,,Dat is voor mij ergens ook de kers op de taart. Nogmaals, het draait niet om mij, maar je geniet er wel als jouw rijder op het WK staat.”