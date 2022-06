LIVE | Achtste finales World Cup of Darts: Noppert en Van Duijvenbode tegen Ierland

vrije training 2 Max Verstappen weer het snelst, heeft pole position voor het grijpen: ‘De auto werkte goed’

Voor Max Verstappen had het GP-weekend in Montreal niet veel beter kunnen beginnen. Hij was eerder op de dag al de snelste in de eerste vrije training en dat deed hij in de Canadese namiddag nog eens over. Hij bleef Charles Leclerc in VT2 81 duizendsten voor: 1.14,127 om 1.14,208. De Monegask weet echter al dat hij de race niet vooraan zal starten.

0:59