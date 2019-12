LIVE | Anderson vol gas van start tegen Aspinall, Van Gerwen later in actie

Vertrek bij PSV is definitief: Toni Lato per direct weg naar Osasuna

15:13 De Spaanse verdediger Toni Lato is per direct vertrokken bij PSV. Hij werd gehuurd van Valencia, maar zondagavond was al duidelijk dat dat contract is verscheurd. De 22-jarige linksback gaat terug naar zijn thuisland en wordt door zijn eigenaar Valencia verhuurd aan Osasuna, een club uit de hoogste afdeling van Spanje.