LIVE | Avondsessie WK darts met Jeffrey de Zwaan als afsluiter

WK darts Engelsman, Spanjaard, Filipijn én Pool winnen in middagses­sie

18:15 Veel spektakel was er niet in de middagsessie op dag vijf van het WK darts in het Alexandra Palace in Londen. Een Engelsman, een Spanjaard én een Filipijn plaatsen zich voor de tweede ronde, terwijl de Pool Krzysztof Ratajski, nummer 21 van de plaatsingslijst, ten koste van Zoran Lerchbacher doorgaat naar de derde ronde in ‘Ally Pally’.