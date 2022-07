LIVE | Botic van de Zandschulp draait eerste set knap om, maar Gasquet wint tweede set ruim

Ook de handbal­sters PSV naar de eredivisie: ‘Natuurlijk willen we erin blijven’

PSV Handbal komt in het nieuwe seizoen zowel met het eerste mannen- als vrouwenteam uit in de eredivisie. De mannen waren daar eerder al zeker van dankzij hun behaalde tweede plaats in de eerste divisie; de vrouwen moesten wat langer wachten. De Eindhovense handbalsters nemen nu de plek in van het vrijwillig degraderende Fortissimo.

1 juli