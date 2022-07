LIVE | Botic van de Zandschulp wil voorbeeld Tim van Rijthoven volgen, maar Gasquet begint sterker

Minigolf een spelletje? Steven Steiger heeft voor twaalfdui­zend euro aan balletjes in z’n kofferbak

Midgetgolf, dat hebben we allemaal weleens gespeeld. Maar in competitieverband, bloedserieus? Dat doen er maar heel weinig. Minigolf heet het dan. We gingen kijken bij een eredivisiewedstrijd in Oirschot en kwamen ogen tekort.

1 juli