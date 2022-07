LIVE | Botic van de Zandschulp wil voorbeeld Tim van Rijthoven volgen op Wimbledon

Tim van Rijthoven vrijdag vroeg in actie op baan 12 van Wimbledon

Tim van Rijthoven komt vrijdag vroeg in actie op Wimbledon. De nummer 104 van de wereld neemt het vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd in de derde ronde op tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, die als 22ste geplaatst is. De partij wordt gespeeld op baan 12.

1 juli