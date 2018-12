LIVE | Chizzy neemt vroege voorsprong tegen Huybrechts

Shiffrin boekt vijftigste wereldbe­ker­ze­ge en evenaart slalomre­cord Schild

14:55 De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft het slalomrecord van de Oostenrijkse Marlies Schild geëvenaard. De 23-jarige Shiffrin zegevierde in het Franse wintersportoord Courchevel voor de 35ste keer in een wereldbekerwedstrijd op deze discipline. Het was al de vijftigste wereldbekerzege in haar carrière.