LIVE | Cross dicht bij achtste finales, Price leeft mee met Van Gerwen

PODCAST Peesjevee-pod­cast: PSV moet niet slechter worden gemaakt dan het is en houdt het logo voortaan op de borst

,,PSV moet niet slechter worden gemaakt dan PSV is, maar bij de koppositie van de club passen genoeg kanttekeningen”, zegt PSV-watcher Rik Elfrink tijdens de laatste uitzending van de Peesjevee-podcast in 2021. In een extra lange editie kijken hij en Volksrant-sportjournalist Guus Peters terug op het jaar van PSV, samen met supporter Mascha Prins. Voor haar was een hoogtepunt het winnen van de Johan Cruijff Schaal in de zomer, hoe klein de prijs ook is.

13:02