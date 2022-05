LIVE | Cullen pakt laatste ticket voor de finaleavond, Van Gerwen direct uitgeschakeld

Dafne Schippers na rentree in Vught: ‘Blij met twee races zonder pijn’

Dafne Schippers heeft donderdag haar rentree gemaakt bij de Harry Schulting Games in Vught. De sprintster won de finale van de 100 meter in 11,37 seconden, nadat ze in de series met een teveel aan rugwind tot 11,23 kwam.

21:06