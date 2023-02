LIVE darts | Dimitri van den Bergh in Premier League tegen Gerwyn Price, later Michael van Gerwen aan oche



In de 3Arena in Dublin vindt de vierde avond in de Premier League Darts plaats. Michael van Gerwen wacht na drie afleveringen in Belfast, Cardiff en Glasgow nog op zijn eerste zege. De Brabander neemt het in de laatste kwartfinale op tegen Chris Dobey. Volg de avond in ons liveblog.