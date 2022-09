LIVE Darts | Dirk van Duijvenbode flikt het: finaleplek in Amsterdam na winst op titelhouder Jonny Clayton

World Series of Darts Finals Michael van Gerwen kan Amsterdam geen Nederland­se clash bezorgen: ‘Recht op de kin? Ja, en hard ook’

Het uitzinnige Nederlandse publiek in AFAS Live krijgt zondagavond geen volledig Nederlandse halve finale bij de World Series of Darts Finals. Michael van Gerwen verloor in de kwartfinale met 10-7 van titelhouder Jonny Clayton, die het zondagavond opneemt tegen Dirk van Duijvenbode in de halve finale. Hij won eerder in een zinderende partij met 10-9 van Ryan Joyce. Van Duijvenbode overleefde net als vrijdag wéér een matchdart.

