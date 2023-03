LIVE darts | Michael van Gerwen clasht met Gerwyn Price op Premier League-avond in Exeter

met samenvatting Ook Botic van de Zandschulp kan niet stunten tegen Andrej Roeblev, Novak Djokovic wint ook

Botic van de Zandschulp is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Dubai uitgeschakeld door de Rus Andrej Roeblev. De beste tennisser van Nederland verloor met 6-3 7-6 (3) van de nummer 6 van de wereld. De 27-jarige Van de Zandschulp was in Dubai in de eerste ronde nog te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov, de mondiale nummer 14, maar een tweede overwinning op een topspeler zat er donderdag niet in.