LIVE | Debuut van trainer Gommans bij UNA, Gemert ontvangt Westlandia

Pas twee maanden veldrijd­ster, nu al NK-brons voor Fem van Empel uit Sint-Michiels­ges­tel

12:15 De bronzen medaille was zondagochtend het hoogst haalbare voor Fem van Empel bij het NK veldrijden voor junioren in Rucphen. De renster uit Sint-Michielsgestel was nog niet opgewassen tegen winnares Shirin van Anrooij en Europees kampioene Puck Pieterse.